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Певица SLAVIA рассказала, как разводится с DZIDZIO: не делай этого!

Автор: Людмила Жукова

DZIDZIO после 20 лет отношений разводится с женой-певицей. Его супруга - певица SLAVIA рассказала, как проходит процесс расторжения брака.

Подробностями она поделилась в интервью "Фактам".

Сейчас певица Слава Хома живет отдельно от бывшего мужа, но пока они так и не уладили все вопросы, связанные с разводом. Юридически бракоразводный процесс еще не завершен.

Артистка отметила, что с Михаилом они общаются все реже, и эти разговоры доставляют дискомфорт.

"Я чувствую определенное давление психологическое. Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как это трудно воплощать. "Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…“ — говорит мне в таком духе. И это угнетает, обламывает крылья. Руки от таких слов опускаются", — объясняет Ярослава.

Ярослава хочет создать новую семью, а в будущем родить малыша.

"Хочу реализовать себя как женщина в семье. Я вижу такую картинку: иду за ручку с девочкой, а сзади — муж, который любуется нами, улыбается нам. И, конечно, вижу себя на сцене — новые проекты, новые песни. Это две неотъемлемые составляющие счастья", — подытожила певица.

Напомним, что отношения пары длились около 20 лет. Их роман начался еще во время учебы в киевском Университете культуры в Киеве, затем пара вместе выступала на различных мероприятиях, что только сплотило молодых.

Как мы писали ранее, жена DZIDZIO впервые рассказала, почему они разводятся.

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Дзидзьо