Співачка SLAVIA розповіла, як розлучається з DZIDZIO: не роби цього!

Зараз співачка Слава Хома живе окремо від колишнього чоловіка, але поки вони так і не владнали всі питання, пов'язані з розлученням. Юридично шлюборозлучний процес ще не завершено.

Артистка зазначила, що з Михайлом вони спілкуються все рідше, і ці розмови доставляють дискомфорт.

"Я відчуваю певний тиск психологічний. Коли ділюся своїми ідеями, він починає розповідати, як це важко втілювати. "Навіщо воно тобі, не ходи туди, не роби цього...“ — говорить мені в такому дусі. І це пригнічує, обламує крила. Руки від таких слів опускаються", - пояснює Ярослава.

Ярослава хоче створити нову сім'ю, а в майбутньому народити малюка.

"Хочу реалізувати себе як жінка в сім'ї. Я бачу таку картинку: йду за ручку з дівчинкою, а ззаду — чоловік, який милується нами, посміхається нам. І, звичайно, бачу себе на сцені — нові проекти, нові пісні. Це дві невід'ємні складові щастя", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, що відносини пари тривали близько 20 років. Їх роман почався ще під час навчання в Київському університеті культури в Києві, потім пара разом виступала на різних заходах, що тільки згуртувало молодих.