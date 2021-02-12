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Певица София Егорова рассказала, как выбрать подарок для любимого на День святого Валентина

Автор: Lite

Осталось несколько дней до самого романтичного праздника года - Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля во многих странах мира и, конечно же, в Украине. Накануне Дня влюбленных певица София Егорова рассказала, как подобрать подарок для своего парня.

Несколькими действенными советами молодая артистка поделилась с нашим изданием.

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"Надо знать и учитывать пожелания и увлечения любимого. Если парень экстремал, ему может понравиться подарок-"впечатление": полет на вертолете, квест-комната на двоих или картинг. Если парень любит слушать музыку, то можно подарить колонку или наушники, винил. Если любимый играет на музыкальном инструменте, например, гитаре, то набор "струны, каподастр и несколько медиаторов" круто подойдет. Также можно сделать "знаковый" подарок - чашку, худи или пазл с фото, где изображены вы вместе", - рассказала София.

Для тех, кто любит создавать подарки своими руками, также есть идея!

"Вы можете смонтировать видео из ваших совместных моментов и подарить его любимому - это очень мило и сохранится надолго. Моя новая песня "Коли ти зі мною" создана именно для таких видео-подарков", - поделилась артистка.

Но независимо от предпочтений, помните, что самый главный подарок - это ваше внимание, забота, любовь и поддержка.

Песня Софии Егоровой "Коли ти зі мною"

"Песня "Коли ти зі мною" - о любви, от которой земля расцветает, хочется летать, как птица, а угрюмые дни сменяются солнечными. И все это от того, что рядом любимый человек! Когда любовь накрывает с головой, и всё, что тебе остается - нырнуть в эти чувства и наслаждаться! Это песня-любовь! Песня-сюрприз для влюбленных! Люди могут посвящать ее друг другу, монтировать видео love-story", - говорит поп-исполнительница.

София Егорова (фото: Master Management 360)

Ранее уникальная украинская певица рассказала, как держит себя в фантастической форме.

Также мы писали, что София выступила в Черногории и дала советы относительно посещения этой страны во время пандемии.

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