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Співачка Софія Єгорова розповіла, як обрати подарунок для коханого на День святого Валентина

Автор: Lite

Залишилось кілька днів до найромантичнішого свята року - Дня святого Валентина, який святкують 14 лютого у багатьох країнах світу і, звісно ж, в Україні. Напередодні Дня закоханих співачка Софія Єгорова розповіла, як підібрати подарунок для свого хлопця.

Кількома дієвими порадами молода артистка поділилася з нашим виданням.

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"Треба знати та враховувати побажання та захоплення коханого. Якщо хлопець екстремал, йому може сподобатись подарунок-"враження": політ на вертольоті, квест-кімната на двох чи картинг. Якщо хлопець любить слухати музику, то можна подарувати колонку чи навушники, вініл. Якщо коханий грає на музичному інструменті, наприклад, гітарі, то набір "струни, каподастр та кілька медіаторів" круто підійде. Також можна зробити "знаковий" подарунок – чашку, худі або пазл з фото, де зображені ви разом", - розповіла Софія.

Для тих, хто любить створювати подарунки власноруч, також є ідея!

"Ви можете змонтувати відео з ваших спільних моментів та подарувати його коханому - це дуже мило та збережеться надовго. Моя нова пісня "Коли ти зі мною" створена саме для таких відео-подарунків", - поділилася артистка.

Але незалежно від уподобань, пам‘ятайте, що найголовніший подарунок - це ваша увага, піклування, любов та підтримка.

Пісня Софії Єгорової "Коли ти зі мною"

"Пісня "Коли ти зі мною" – про кохання, від якого земля розквітає, хочеться літати, мов пташка, а похмурі дні змінюються сонячними. І все це від того, що поруч кохана людина! Коли любов накриває з головою, і все, що тобі залишається – поринути у ці почуття та насолоджуватись! Це пісня-любов! Пісня-сюрприз для закоханих людей! Люди можуть присвячувати її один одному, монтувати відео love-story", - каже поп-виконавиця.

Софія Єгорова (фото: Master Management 360)

Раніше унікальна українська співачка розповіла, як тримає себе в фантастичній формі.

Також ми писали, що Софія виступила в Чорногорії і дала поради щодо відвідування цієї країни під час пандемії.

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