Пирожок с вишней или сладкая булка: Лилия Ребрик рассказала, какой перекус выбрать летом

Эксперты и журналисты утреннего шоу провели исследования и выяснили, стоит ли отказываться от сладких булочек - и чем лучше их заменить.

Оказывается, вероятность отравиться сладостями невысокая, однако опасность таких изделий в другом.

"Сладкая выпечка - это меньший риск по сравнению с мясными пирожками, но это сахар, чистые углеводы", - комментирует профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко.

Опасность кроется и в том, что тесто плохо пропеченное - и это может привести к отравлению, ведь начинка тоже термически не обработанные.

Цена такого изделия - 25 гривен, но как оказалось - оно того не стоит. Следующим проверили домашний пирожок с вишней стоимостью 12 гривен.

Лилия Ребрик проверила пирожки с вишней (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Прежде всего, мне не нравится его внешний вид - пирожок очень запеченный сверху! А вот внутри я вообще не вижу вишен, куда они делись?" - отметила эксперт.

Поэтому за 12 гривен вы купите просто кусок дешевого перепеченого теста с 5-ю вишнями. Следующим проверили изделие с шоколадом.

Постоянная усталость: эндокринолог дала список продуктов, которые повышают энергию

"Тесто дрожжевое. В середине кокосовая стружка и шоколадная масса - вряд ли это шоколад, скорее кондитерская глазурь с кокосом", - комментирует Елена Сидоренко.

Это очень большая нагрузка на организм, потому что здесь есть сочетание кондитерской глазури с кокосовой стружкой и тестом.