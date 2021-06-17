Пиріжок з вишнею або солодка булка: Лілія Ребрик розповіла, який перекус вибрати влітку

Експерти і журналісти ранкового шоу провели дослідження і з'ясували, чи варто відмовлятися від солодких булочок - і чим краще їх замінити.

Виявляється, ймовірність отруїтися солодощами невисока, проте небезпека таких виробів в іншому.

"Солодка випічка - це менший ризик порівняно з м'ясними пиріжками, але це цукор, чисті вуглеводи", - коментує професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Олена Сидоренко.

Небезпека криється і в тому, що тісто погано пропечене - і це може привести до отруєння, адже начинка теж термічно не оброблені.

Ціна такого виробу - 25 гривень, але як виявилося - воно того не варте. Наступним перевірили домашній пиріжок з вишнею вартістю 12 гривень.

Лілія Ребрик перевірила пиріжки з вишнею (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Перш за все, мені не подобається його зовнішній вигляд, пиріжок дуже запечений зверху! А ось всередині я взагалі не бачу вишень, куди вони поділися?"- зазначила експерт.

Тому за 12 гривень ви купите просто шматок дешевого перепеченого тіста з 5-ма вишнями. Наступним перевірили виріб з шоколадом.

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"Тісто дріжджове. В середині кокосова стружка і шоколадна маса, навряд чи це шоколад, швидше кондитерська глазур з кокосом", - коментує Олена Сидоренко.

Це дуже велике навантаження на організм, тому що тут є поєднання кондитерської глазурі з кокосовою стружкою і тестом.