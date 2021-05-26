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Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

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Середа 26 травня 2021 18:09
Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021 Наймодніші інфлюеєнсери давно облюбували хустки (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хустка в волоссі тримається в модних трендах вже кілька сезонів - і цього літа викидати її не варто. Навпаки, варто купити собі хусток найрізноманітніших кольорів, щоб вистачило на весь гарячий сезон.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Катерина Іонова.

Стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021. Купити його можна в будь-яких магазинах з аксесуарами і масмаркеті.

Як носити хустку в волоссі цього літа

1. Обв'язувати хусткою високий пучок волосся.

Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

2. Носити хустку разом з низьким хвостом. Зверніть увагу, що сережки-кільця актуальні і з пучком, і з хвостом.

Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

3. Низький пучок теж відмінний варіант для хустки.

Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

4. Також хустку стилісти радять вплітати в косу.

Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

Як носити хустку цього літа - поради стиліста (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Нагадаємо, стиліст показала, як одягатися в 45 плюс, щоб бути в тренді.

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