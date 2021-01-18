Племянник Елизаветы II стал самым завидным женихом: фото горячего красавца

Артур Чатто, внучатый племянник королевы Елизаветы II, отныне носит звание самого завидного жениха британской королевской семьи. На этом "посту" 21-летний парень сменил принца Гарри.

В сети Instagram всплыло видео с тренировками красавца, которое произвело настоящий фурор. Юноша в отличной физической форме, поскольку ведет активный образ жизни, много занимается спортом и учит этому своих поклонников.

Внучатый племянник Елизаветы II учит, как правильно качать мышцы (видео: instagram.com/boundfitness)

Артур Чатто (фото: instagram.com/artchatto)

Артур учится в университете на факультете географии, а также подрабатывает персональным тренером в фитнес-зале в шотландском городе Эдинбург. Девушки пришли в восторг от внешности юноши и забрасывают его комментариями, называя "королем Артуром".

Внучатый племянник Елизаветы II вырос красавцем (фото: instagram.com/artchatto)

Парень является внуком младшей сестры королевы, ныне покойной принцессы Маргарет, и Энтони Армстронг-Джонса, графа Сноудона. Мама Артура - леди Сара Армстронг-Джонс. Дочь принцессы Маргарет вышла замуж за художника и бывшего актера Дэниэля Чатто в 1994 году.

Артур Чатто (фото: instagram.com/artchatto)

Артур занимает 26-е место в очереди на престол. Спортивный молодой человек летом прошлого года вместе с командой обогнул на веслах Великобританию, преодолев более 3000 километров, чтобы собрать деньги на благотворительность.

Артур Чатто считается завидным женихом (фото: instagram.com/artchatto)

Ранее мы писали, что еще одного сына королевы Елизаветы II уличили в измене, причем закрутил он со звездой реалити-шоу.