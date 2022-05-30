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Мы победим! Судья "МастерШеф" представил рецепт паляници с клубникой

Ресторатор Эктор-Хименес Браво дал рецепт паляници с клубникой
Автор: Людмила Жукова

Судья шоу "Мастер Шеф" и известный ресторатор Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить паляницю с клубникой.

Рецептом колумбиец поделился на странице в Instagram.

Для приготовления выпечки вам понадобится разъемная форма диаметром 20 сантиметров.

Вам понадобятся

• Яйца – 2 шт
• Сахар – 90 грамм
• Ванильный сахар – 10 грамм
• Йогурт без добавок – 200 грамм
• Масло растительное – 120 грамм
• Разрыхлитель – 10 грамм
• Мука – 220 грамм
• Клубника – 400 грамм +1 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

• Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
• Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше.
• Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте.
• Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом.
• Вылейте половину теста.
• Вымытую клубнику порежьте на 4 части, обваляйте в крахмале, выложите половину клубники.
• Вылейте остальное тесто.
• Сверху выложите оставшуюся клубнику.
• Выпекайте 1 час при температуре 160 градусов.

"Готовьте паляницю, угощайте военных, принесите в ближайшую больницу. Поддерживайте друг друга! Мы победим!" - написал Эктор.

Паляниця с клубникой от Эктора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Напомним, что Эктор Хименес-Браво показал, чем кормит воинов ВСУ.

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Эктор Хименес-Браво