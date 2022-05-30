Ми переможемо! Суддя "МастерШеф" представив рецепт паляниці з полуницею

Для приготування випічки вам знадобиться роз'ємна форма діаметром 20 сантиметрів.

Вам знадобляться

* Яйця-2 шт

* Цукор-90 грам

* Ванільний цукор – 10 грам

* Йогурт без добавок-200 грам

* Масло рослинне – 120 грам

* Розпушувач – 10 грам

* Борошно – 220 грам

* Полуниця-400 грам +1 ст. л. крохмалю

Спосіб приготування:

* Збийте яйця з цукром і ванільним цукром.

* Додайте йогурт, рослинне масло, збивайте далі.

* Просійте борошно і розпушувач, збивайте.

* Застеліть форму пергаментом, змастіть вершковим маслом або маслом.

* Вилийте половину тіста.

* Вимиту полуницю поріжте на 4 частини, обваляйте в крохмалі, викладіть половину полуниці.

* Вилийте решту тіста.

* Зверху викладіть залишилася полуницю.

* Випікайте 1 годину при температурі 160 градусів.

"Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть в найближчу лікарню. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!"- написав Ектор.

Паляниця з полуницею від Ектора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)