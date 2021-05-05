Как победить зависимость от сахара: пять уловок от диетолога

Если вы хотите выбрать всего одну стратегию, которая улучшит ваше здоровье, то самое простое - свести к минимуму употребление сладостей.

"Существуют нехитрые инструменты в борьбе с сахарной зависимостью.

5 уловок, которые помогут отучить себя от сладкого⠀

1. Добавьте жиры в свой рацион

Орехи, семечки, жирная рыба, масла холодного отжима, сливочное масло - эти продукты вам просто необходимы. Почему? Непреодолимая тяга к сладкому - это часто нехватка жиров в рационе.

2. Разрешите себе шоколад

Замените молочный шоколад на темный с содержанием какао не менее 80 % и съедайте по чуть-чуть (10-20 грамм) в случае крайней необходимости. Разделите плитку на 10 частей и каждый кусочек запакуйте отдельно. Когда рука потянется за очередной порцией шоколада, у вас будет время подумать, а не лишняя ли она, пока будете разворачивать фольгу.

3. Выпейте чай со сладким вкусом

Мята, фенхель, лакрица. Можно также попробовать что-то кисленькое типа гибискуса. Если вы живёте в Дании или Германии, то здесь огромный выбор травяных смесей. Речь именно о чае из трав со сладковатым вкусом. Без меда или сахара!

Как отказаться от сладостей (фото: pexels.com)

4. Не забывайте про натуральные "сахарозаменители"

Отлично подойдут морковка и миндаль. Здесь и клетчатка, и витамины, и жиры, и глюкоза. Миндаль содержит аж 6,5% сахара! Отсюда и этот сладковатый вкус. Но в отличии от пирожных или варенья, он необычайно богат витаминами, минералами и полезными жирами. Бонус: витамин А в сочетании с жирами усваивается гораздо лучше.

5. Сделайте полезные маффины без добавленного сахара и муки по моему рецепту. Когда вам захочется пирожное - съешьте маленький маффин. Это, конечно, не чизкейк, но вкус сладкий. А орехи в составе послужат жирами, надолго насытят и замедлят выброс инсулина в кровь.

Можно обернуть каждый маффин и заморозить поштучно. Если работаете в офисе - берите по 1 штуке с собой на работу. Пока дойдете до работы - он разморозится. Главное не делать это каждый день, чтобы не превратить в привычку, Сегодня съешьте маффин, завтра орехи, послезавтра шоколад...", - посоветовала нутрициолог.