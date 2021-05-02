ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Соль жизненно необходима организму: нутрициолог развеяла мифы о вреде соли

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 17:04
Соль жизненно необходима организму: нутрициолог развеяла мифы о вреде соли Соль - вредная или полезная? (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мы часто слышим, что проблема нашей диеты - слишком много "соли, жира и сахара". Но так ли это на самом деле? Например, чрезмерное количество сахара - это проблема, а вот жиров не стоит избегать. А как насчет соли?

Об этом рассуждает в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.

Нутрициолог написала, что в любом журнале или книге о здоровье можно прочитать, что соль:

  • Вызовет отеки
  • Поднимает кровяное давление
  • Повредит ваше сердце и артрит.

Соль жизненно необходима организму: нутрициолог развеяла мифы о вреде соли

Соль - вред или польза? (фото: pexels.com)

"Вам неизбежно напомнят ограничить потребление соли, убрать солонку со стола и использовать вместо нее травы и специи... Но что, если все эти опасения по поводу соли необоснованны?", - написала Надя.

Она развеяла некоторые из наиболее распространенных мифов о соли.

"Зачем нам соль. Соль жизненно важна для нормального функционирования нашего организма. Содержащиеся в нем натрий и хлор являются ключевыми для:

- баланса электролитов,

- поддержания правильного объема плазмы,

- проводимости между клетками (чтобы вы могли ясно мыслить и двигать мышцами по команде),

- соль также поддерживает нормальный уровень кислотности в желудке, снабжая ее хлором (помните, что желудочный сок - это соляная кислота),

- достаточная кислотность желудочного сока необходима для усвоения минералов и витамина B12, переваривания белков и уничтожения патогенных бактерий.

Тем не менее, в мире медицины и питания широко распространено мнение, что соль - это то, что нам нужно ограничить", - рассказала Андреева.

Напомним, нутрициолог порекомендовала замораживать остатки ужина - это поможет экономить деньги и есть меньше фаст-фуда.

Читайте также: когда лучше есть фрукты, до обеда или после.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Культура здоровье здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пасха 2021: лучшие поздравления с великим праздником в открытках, стихах и видео
Пасха 2021: лучшие поздравления с великим праздником в открытках, стихах и видео