Чтобы вирус обходил стороной: нутрициолог дала список трав для иммунитета

Сильный иммунитет заставит вирусы обходить вас стороной. А поддержать его можно простыми народными методами, например, принимая травы, доступные в любой аптеке.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Специалист по питанию заверила, что все перечисленные ею травы могут стать отичным дополнением к основным мерам по поддержанию иммунитета: питание, сон, витамины, физическая активность и так далее.

"Поговорим о природных медикаментах, а именно - о травах, которые помогут поддержать ваш иммунитет? Предлагаю список самых, на мой взгляд, действенных трав для поддержания иммунитета в лучшей форме", - написала Катерина.



Эхинацея поможет повысить иммунитет (фото: pexels.com)

Список трав для иммунитета⠀

Эхинацея (echinacea): оказывает стимулирующее действие на иммунитет (и поэтому не нужно ее пить, если у вас есть аутоиммунное заболевание!). Продается в каплях.

(echinacea): оказывает стимулирующее действие на иммунитет (и поэтому не нужно ее пить, если у вас есть аутоиммунное заболевание!). Продается в каплях. Астрагал (astragalus membranaceus): традиционно используется в китайской медицине и способен предотвращать вирусные заболевания. Также помогает выздороветь, если вы уже заболели, так как активирует те клетки, которые разрушают вирусы, попавшие внутрь тела.

(astragalus membranaceus): традиционно используется в китайской медицине и способен предотвращать вирусные заболевания. Также помогает выздороветь, если вы уже заболели, так как активирует те клетки, которые разрушают вирусы, попавшие внутрь тела. Родиола розовая (Rhodiola Rosea): регулирует уровни кортизола и минимизирует разрушительные эффекты во время заболевания.

(Rhodiola Rosea): регулирует уровни кортизола и минимизирует разрушительные эффекты во время заболевания. Куркумин (curcumin): противовоспалительное средство, которое также стимулирует выработку глутатиона. Глютатион - это один из самых мощных антиоксидантов, который к тому же помогает в работе печени.

(curcumin): противовоспалительное средство, которое также стимулирует выработку глутатиона. Глютатион - это один из самых мощных антиоксидантов, который к тому же помогает в работе печени. Черноплодная рябина (aronia, elderberry): мощный антиоксидант, который улучшает питание клеток, а также улучшает качество крови, помогая в работе иммунитета. Лучше всего пить сок (по 30-50 мл в сутки) или добавлять ее во всех видах в смузи.

(aronia, elderberry): мощный антиоксидант, который улучшает питание клеток, а также улучшает качество крови, помогая в работе иммунитета. Лучше всего пить сок (по 30-50 мл в сутки) или добавлять ее во всех видах в смузи. Корень валерианы (Valerian root): действует успокаивающе на нервную систему и улучшает качество сна. Снижает стресс. Можно заваривать чай или принимать в капсулах (вечером!).⠀

"Что касается дозировок, рекомендую проконсультироваться со специалистом. Или ориентируйтесь на то, что указано на упаковке", - подытожила нутрициолог.