Чтобы вирус обходил стороной: нутрициолог дала список трав для иммунитета
Сильный иммунитет заставит вирусы обходить вас стороной. А поддержать его можно простыми народными методами, например, принимая травы, доступные в любой аптеке.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Специалист по питанию заверила, что все перечисленные ею травы могут стать отичным дополнением к основным мерам по поддержанию иммунитета: питание, сон, витамины, физическая активность и так далее.
"Поговорим о природных медикаментах, а именно - о травах, которые помогут поддержать ваш иммунитет? Предлагаю список самых, на мой взгляд, действенных трав для поддержания иммунитета в лучшей форме", - написала Катерина.
Эхинацея поможет повысить иммунитет (фото: pexels.com)
Список трав для иммунитета⠀
- Эхинацея (echinacea): оказывает стимулирующее действие на иммунитет (и поэтому не нужно ее пить, если у вас есть аутоиммунное заболевание!). Продается в каплях.
- Астрагал (astragalus membranaceus): традиционно используется в китайской медицине и способен предотвращать вирусные заболевания. Также помогает выздороветь, если вы уже заболели, так как активирует те клетки, которые разрушают вирусы, попавшие внутрь тела.
- Родиола розовая (Rhodiola Rosea): регулирует уровни кортизола и минимизирует разрушительные эффекты во время заболевания.
- Куркумин (curcumin): противовоспалительное средство, которое также стимулирует выработку глутатиона. Глютатион - это один из самых мощных антиоксидантов, который к тому же помогает в работе печени.
- Черноплодная рябина (aronia, elderberry): мощный антиоксидант, который улучшает питание клеток, а также улучшает качество крови, помогая в работе иммунитета. Лучше всего пить сок (по 30-50 мл в сутки) или добавлять ее во всех видах в смузи.
- Корень валерианы (Valerian root): действует успокаивающе на нервную систему и улучшает качество сна. Снижает стресс. Можно заваривать чай или принимать в капсулах (вечером!).⠀
"Что касается дозировок, рекомендую проконсультироваться со специалистом. Или ориентируйтесь на то, что указано на упаковке", - подытожила нутрициолог.
Напомним, нутрициолог развеяла мифы о вреде соли - она жизненно необходима организму.
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