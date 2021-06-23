Победительница "Холостяка 11" рассказала, как похудеть на 16 кг. Вот эти простые правила
Анна Богдан стала победительницей шоу "Холостяк 11". Избранница Михаила Заливако поделилась со своими подписчиками тем, как можно похудеть. При этом она подчеркнула, что похудение - всегда очень актуальная тема.
Об этом она рассказала в Instagram.
"В свое время, я за 6 месяцев интенсивной работы над собой, похудела на 16 кг", - призналась девушка.
Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Она отметила, что похудеть поможет только работа в комплексе. Кроме того, необходимо навести порядок во всех сферах своей жизни. При таком условии у вас будет красивое и здоровое тело.
Правильное питание
Не нужно придерживаться никаких диет и не делать никаких жестких ограничений в еде. В рационе должна быть рыба, мясо, фрукты, овощи, каши, орехи. При этом не нужно есть ничего жирного, мучного и жареного.
Исключить сладкое
Анна отметила, что заменяла сладкое фитнес батончиками из орехов и сухофруктов. Кроме того, можно есть зефир. Она также напомнила, что зависимость от сладкого - одна их самых сильных зависимостей в мире.
Пить воду
По словам Богдан, воду надо пить много. При этом очень тяжело себя заставлять, но это надо делать.
Тренировки и спорт
Спорт - неотъемлемая часть нашей жизни. Тренировки помогают не только похудеть, но и поднимают настроение и заряжают энергией.
Любить себя и свое тело
Победительница Холостяк 11 отметила, что это самый важный пункт.
"Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание всё бросить! Но помните одно! Вы делаете это - для себя! Не зацикливайтесь на весах - делайте побольше своих фото в белье, чтобы оценить результат", - написала Богдан.
Также она призналась, что у нее есть растяжки и они появляются у большинства девушек, поэтому в этом ничего такого нет.
"Не относитесь к ним как к изъяну! Считайте их особенностью своей фигуры", - добавила девушка.
Напомним, Анна Богдан рассказала, каким должен быть настоящий мужчина.
Ранее Холостяк 11 Заливако взбудоражил страстными поцелуями с Богдан в Турции.