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Победительница "Холостяка 11" рассказала, как похудеть на 16 кг. Вот эти простые правила

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Среда 23 июня 2021 22:02
Победительница "Холостяка 11" рассказала, как похудеть на 16 кг. Вот эти простые правила Фото: Анна Богдан (instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Роман Мирончук

Анна Богдан стала победительницей шоу "Холостяк 11". Избранница Михаила Заливако поделилась со своими подписчиками тем, как можно похудеть. При этом она подчеркнула, что похудение - всегда очень актуальная тема.

Об этом она рассказала в Instagram.

"В свое время, я за 6 месяцев интенсивной работы над собой, похудела на 16 кг", - призналась девушка.

Победительница &quot;Холостяка 11&quot; рассказала, как похудеть на 16 кг. Вот эти простые правила

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Она отметила, что похудеть поможет только работа в комплексе. Кроме того, необходимо навести порядок во всех сферах своей жизни. При таком условии у вас будет красивое и здоровое тело.

Правильное питание

Не нужно придерживаться никаких диет и не делать никаких жестких ограничений в еде. В рационе должна быть рыба, мясо, фрукты, овощи, каши, орехи. При этом не нужно есть ничего жирного, мучного и жареного.

Исключить сладкое

Анна отметила, что заменяла сладкое фитнес батончиками из орехов и сухофруктов. Кроме того, можно есть зефир. Она также напомнила, что зависимость от сладкого - одна их самых сильных зависимостей в мире.

Пить воду

По словам Богдан, воду надо пить много. При этом очень тяжело себя заставлять, но это надо делать.

Тренировки и спорт

Спорт - неотъемлемая часть нашей жизни. Тренировки помогают не только похудеть, но и поднимают настроение и заряжают энергией.

Любить себя и свое тело

Победительница Холостяк 11 отметила, что это самый важный пункт.

"Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание всё бросить! Но помните одно! Вы делаете это - для себя! Не зацикливайтесь на весах - делайте побольше своих фото в белье, чтобы оценить результат", - написала Богдан.

Также она призналась, что у нее есть растяжки и они появляются у большинства девушек, поэтому в этом ничего такого нет.

"Не относитесь к ним как к изъяну! Считайте их особенностью своей фигуры", - добавила девушка.

Напомним, Анна Богдан рассказала, каким должен быть настоящий мужчина.

Ранее Холостяк 11 Заливако взбудоражил страстными поцелуями с Богдан в Турции.

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