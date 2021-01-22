Победительницу украинского ТВ-шоу подозревают в наркомании: взялась за старое?

В преддверии пятого сезона шоу "Від пацанки до панянки" стали всплывать скандальные подробности об участниках предыдущих наборов "Школы настоящих леди". Так, Женю Мазур, похудевшую на 15 килограммов, заподозрили в наркомании.

Выпускницы прошлых сезонов реалити-шоу Нового канала продолжают строить новую жизнь вне стен проекта. И фанаты оценивают каждые их шаг и действие, порой пытаясь уличить в том, что девушки взялись за старое - употребляют алкоголь или наркотики.

Победительницу четвертого сезона реалити Женю Мазур хейтеры тоже заваливают сообщениями с подозрениями. И девушка им ответила.

"Давайте начистоту! Вы все знаете мое прошлое, и кем я была, - говорит она. - Наркомания - это болезнь, с которой борюсь до сих пор, каждый день. Я сильнее, ведь знаю, чего хочу. Не знаю только, что за люди пишут мне подобное. Когда танцую - "Ты под чем?", смеюсь - "Что употребляешь?", не выспалась - "Мешки под глазами, ну точно наркоманка!"

Женя добавила, что если бы люди не знали о ее прошлом, то все воспринималось бы совсем по-другому.

"Если бы эти люди не знали моего прошлого, писали бы мне они такие комментарии? Думаю, что нет. Когда хочу танцевать, я танцую. Когда мне смешно, от души смеюсь. Когда собираюсь что-то сказать, говорю прямо. Это называется внутренняя свобода", - добавляет девушка, которая после шоу сильно преобразилась.

Женя Мазур (фото: instagram.com/mongolo4ka)

После выпуска из Школы леди Женя Мазур добровольно легла в реабилитационный центр, а 100 тысяч гривен выигрыша потратила частично на свое лечение.

"Я изменилась. Больше не употребляю! Потому что верю в свою значимость, - продолжает Женя. - Уверена, что в реальности у этих диванных критиков духа не хватит даже подойти ко мне!"

19-летняя Женя Мазур родом из Винницы. До участия в реалити "Від пацанки до панянки" она употребляла наркотики, зарабатывая на них мелким воровством. После победы девушка переехала из родного города и устроилась на работу бариста.

Первый выпуск пятого сезона шоу "Від пацанки до панянки" выйдет на Новом канале уже 1 марта.

Ранее мы писали про еще одну экс-участницу шоу, которая сама наколола себе огромные скулы, став звездой социальных сетей. Недавно девушка с очень нестандартным лицом станцевала с подругой, у которой натуральная грудь 15-го размера.

Также сообщалось, что участница "Від пацанки до панянки" оскорбила единственного родного ей человека.