Переможницю українського ТВ-шоу підозрюють в наркоманії: взялася за старе?

Напередодні п'ятого сезону шоу "Від пацанки до панянки" стали спливати скандальні подробиці про учасників попередніх наборів "Школи справжніх леді". Так, Женю Мазур, схудлу на 15 кілограмів, запідозрили в наркоманії.

Випускниці минулих сезонів реаліті-шоу Нового каналу продовжують будувати нове життя поза стінами проекту. І фанати оцінюють кожний їхній крок і дію, часом намагаючись викрити в тому, що дівчата взялися за старе - вживають алкоголь або наркотики.

Переможницю четвертого сезону реаліті Женю Мазур хейтери теж завалюють повідомленнями з підозрами. Ідівчина їм відповіла.

"Давайте начистоту! Ви всі знаєте моє минуле, і ким я була, - каже вона. - Наркоманія - це хвороба, з якою борюся досі, кожен день. Я сильніше, адже знаю, чого хочу. Не знаю тільки, що за люди пишуть мені подібне. Коли танцюю - "Ти під чим?", сміюся - "Що вживаєш?", не виспалася - "Мішки під очима, ну точно наркоманка!"

Женя додала, що якби люди не знали про її минуле, то все сприймалося б зовсім по-іншому.

"Якби ці люди не знали мого минулого, писали б мені вони такі коментарі? Думаю, що ні. Коли хочу танцювати, я танцюю. Коли мені смішно, від душі сміюся. Коли збираюся щось сказати, кажу прямо. Це називається внутрішня свобода", - додає дівчина, яка після шоу сильно змінилася.

Женя Мазур (фото: instagram.com/mongolo4ka)

Після випуску зі Школи леді Женя Мазур добровільно лягла в реабілітаційний центр, а 100 тисяч гривень виграшу витратила частково на своє лікування.

"Я змінилася. Більше не вживаю! Тому що вірю в свою значимість, - продовжує Женя. - Впевнена, що в реальності у цих диванних критиків духу не вистачить навіть підійти до мене!"

19-річна Женя Мазур родом з Вінниці. До участі в реаліті "Від пацанки до панянки" вона вживала наркотики, заробляючи на них дрібним злодійством. Після перемоги дівчина переїхала з рідного міста і влаштувалася на роботу баристою.

Перший випуск п'ятого сезону шоу "Від пацанки до панянки" вийде на Новому каналі вже 1 березня.

Раніше ми писали про ще одну екс-учасницю шоу, яка сама наколола собі величезні вилиці, ставши зіркою соціальних мереж. Нещодавно дівчина з дуже нестандартним обличчям станцювала з подругою, у якої натуральні груди 15-го розміру.

Також повідомлялося, що учасниця "Від пацанки до панянки" образила єдину рідну їй людину.