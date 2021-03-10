Победившая рак Алла Мазур вакцинировалась от COVID-19 и рассказала о самочувствии

По словам ведущей, она сделала прививку, чтобы показать украинцам, что индийская вакцина совсем неплохая и лучше пережить побочные эффекты, чем тяжело болеть COVID-19.

Алла поведала украинцам, как она себя чувствует после вакцинации.

"После прививки прошло уже 3 часа. Чувствую абсолютно нормально. Нас занесли в электронную базу. И вторая доза закреплена автоматически. От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации, или паспорт прививки", - рассказала Алла.

Мазур сообщила, что кололи вакцину в больнице скорой помощи. Все произошло быстро и организованно.

"Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии "поймали" рак, были проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас. Но я заранее посоветовалась со своими врачами. Мне сказали: прививаться от ковида в моем случае просто можно, а - надо! Даже если у вас снижен иммунитет - вакцина его активирует", - поделилась Алла.

Также телеведущая рассказала, почему она именно сейчас получила свою дозу вне очереди.

"Тем, кто спрашивает, как случилось - напоминаю. Власти решили призвать публичных людей помочь им побороть волну недоверия к Covishield. Когда ампула рассчитана на 10 человек, а после проверки состояния здоровья пришли уколоться только 7 медиков - про остаток вакцины сообщили журналистам. Я согласилась сразу", - отметила Алла.

Алла Мазур вакцинировалась индийской вакциной от коронавируса (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)