Алла Мазур, яка перемогла рак, зробила щеплення від COVID-19 і розповіла про самопочуття

За словами ведучої, вона зробила щеплення, щоб показати українцям, що індійська вакцина зовсім непогана і краще пережити побічні ефекти, чим важко хворіти COVID-19.

Алла розповіла українцям, як вона себе почуває після вакцинації.

"Після щеплення пройшло вже три години. Почуваюсь абсолютно нормально. Нас занесли в електронну базу. І друга доза закріплена автоматично. Від 28-ми днів до 3 місяців з нами зв’яжуться, і ми зможемо отримати другу дозу. Після цього сімейний лікар видасть довідку про вакцинацію, або паспорт щеплення", - розказала Алла.

Мазур повідомила, що кололи вакцину в лікарні швидкої допомоги. Все сталося швидко і організовано.

"Лікарка уважно розпитувала, коли у мене закінчилась хімія, на якій стадії «піймали» рак, чи були проблеми зі згортанням крові і чим лікуюсь зараз. Але я заздалегідь порадилась зі своїми лікарями. Мені сказали: вакцинуватись від Ковіду в моєму випадку не просто можна, а – треба! Навіть якщо у вас знижений імунітет – вакцина його активує", - поділилась Алла.

Також телеведуча розповіла, чому вона саме зараз отримала свою дозу позачергово.

"Тим, хто питає, як сталося – нагадую. Влада вирішила закликати публічних людей допомогти їм побороти хвилю недовіри до Covishield. Коли ампула розрахована на 10-тьох, а після перевірки стану здоров’я прийшли уколотися лише 7 медиків – про залишок вакцини повідомили журналістам. Я погодилась зразу", - зазначила Алла.

Алла Мазур зробила щеплення індійською вакциною від коронавірусу (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)