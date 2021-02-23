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Поборовшая онкологию Мика Ньютон призналась о страшном недуге родителей

Автор: Людмила Жукова

Мика Ньютон поборола онкологию, но призналась, что у ее родственников также был диагностирован рак. К счастью, они его побороли.

Об этом факте певица рассказала в программе "Звездный путь".

Артистка поведала, что ее мама и бабушка также столкнулись с этой проблемой. К счастью, они побороли болезнь. О том, что у исполнительницы рак яичника, знали все родные, кроме ее отца. Ему звезда рассказала только после того, как выздоровела.

"Мама знала, папа не знал. У меня и у бабушки был рак, и у мамы рак. Но, как показало мое тестирование, это не наследственное", - поделилась Мика Ньютон.

Мика Ньютон рассказала о болезни родителей (фото: instagram.com/mikanewton)

Напомним, что в Украине звезда сдала все анализы, но они были идеальными. Когда пришла очередь УЗИ, врачи обнаружили кисту. Мика вернулась в США, где живет уже 10 лет, чтобы сделать операцию у проверенного врача. Гистология кисты показала, что опухоль злокачественная.

Кстати, недавно Мика на две недели приезжала в Киев. Именно здесь она хочет основать фонд, чтобы помогать людям бороться с раком. Сейчас певица постепенно возвращается к работе, она мечтает стать актрисой, чтобы покорить Голливуд, и реализовать себя в главной роли - матери.

Как мы писали ранее, известная украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представляла Украину на международном конкурсе песни Евровидение, вышла замуж за своего избранника - американца Криса Сааведра.

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