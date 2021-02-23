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Поборовшая онкологію Міка Ньютон зізналася про страшну хворобу батьків

Автор: Людмила Жукова

Міка Ньютон поборола онкологію, але зізналася, що у її родичів також був діагностований рак. На щастя, вони його побороли.

Про цей факт співачка розповіла в програмі "Зірковий шлях".

Артистка розповіла, що її мама і бабуся також зіткнулися з цією проблемою. На щастя, вони побороли хворобу. Про те, що у виконавиці рак яєчника, знали всі рідні, окрім її батька. Йому зірка розповіла тільки після того, як одужала.

"Мама знала, тато не знав. У мене й у бабусі був рак, і у мами рак. Але, як показало моє тестування, це не спадкове", - поділилася Міка Ньютон.

Міка Ньютон розповіла про хворобу батьків (фото: instagram.com/mikanewton)

Нагадаємо, що в Україні зірка здала всі аналізи, але вони були ідеальними. Коли прийшла черга УЗД, лікарі виявили кісту. Міка повернулася в США, де живе вже 10 років, щоб зробити операцію у перевіреного лікаря. Гістологія кісти показала, що пухлина злоякісна.

До речі, нещодавно Міка на два тижні приїжджала в Київ. Саме тут вона хоче заснувати фонд, щоб допомагати людям боротися з раком. Зараз співачка поступово повертається до роботи, вона мріє стати актрисою, щоб підкорити Голлівуд, і реалізувати себе у головній ролі - матері.

Як ми писали раніше, відома українська співачка Міка Ньютон, яка в 2011 році представляла Україну на міжнародному конкурсі пісні Євробачення, вийшла заміж за свого обранця - американця Кріса Сааведра.

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