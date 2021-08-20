Кроме подсчета овечек: эксперт дала простую методику, которая поможет уснуть за 15 минут

Попробуем сегодня заснуть легко и пораньше? Нарушение сна - нередкое явление. В той или иной мере встречается у каждого. Бессонница может быть симптомом различных психоэмоциональных расстройств, а также нести функциональный характер, который связан с нарушением "гигиены сна", неблагоприятными привычками, связанными с подготовкой ко сну, засыпанием, информационной гигиеной.
Об этом в своем Instagram рассказала бьюти-эксперт и биохакер Хади Пьюрбьюти.
Подготовка ко сну очень важна. При отходе ко сну убедитесь, что в комнате темно, тихо, прохладно, а смартфон не в руках, а на прикроватном столике в режиме сна. А вы сами - под тяжелым одеялом.
Так же для хорошего сна и режима желательно, чтобы вы засыпали и просыпались в одно и то же время. Идеально, если была в дневное время физическая активность.
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Выберите любую букву алфавита.
Представьте любое слово, которое начинается на эту букву. Слово должно состоять минимум из 5 букв и быть эмоционально нейтральным. Произнесите слово про себя.
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