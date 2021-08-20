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Кроме подсчета овечек: эксперт дала простую методику, которая поможет уснуть за 15 минут

Автор: Татьяна Турчаникова

Попробуем сегодня заснуть легко и пораньше? Нарушение сна - нередкое явление. В той или иной мере встречается у каждого. Бессонница может быть симптомом различных психоэмоциональных расстройств, а также нести функциональный характер, который связан с нарушением "гигиены сна", неблагоприятными привычками, связанными с подготовкой ко сну, засыпанием, информационной гигиеной.

Об этом в своем Instagram рассказала бьюти-эксперт и биохакер Хади Пьюрбьюти.

Подготовка ко сну очень важна. При отходе ко сну убедитесь, что в комнате темно, тихо, прохладно, а смартфон не в руках, а на прикроватном столике в режиме сна. А вы сами - под тяжелым одеялом.

Так же для хорошего сна и режима желательно, чтобы вы засыпали и просыпались в одно и то же время. Идеально, если была в дневное время физическая активность.

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Существует множество методик засыпания: от подсчета овец до визуализации качания в бархатном гамаке (фото: pexels.com)

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Простой способ уснуть: упражнение "когнитивный шаффл"

  1. Выберите любую букву алфавита.

  2. Представьте любое слово, которое начинается на эту букву. Слово должно состоять минимум из 5 букв и быть эмоционально нейтральным. Произнесите слово про себя.

  3. На каждую букву этого слова придумайте еще несколько новых. Варианты слов лучше визуализировать.
  4. Закончив с одной буквой, переходите к следующей. И так - пока не отработаете все буквы загаданого слова.
  5. Продолжать стоит до тех пор, пока не уснете. Обычно это занимает минут 15.

Раньше нутрициолог назвала три главных продукта против старения.

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