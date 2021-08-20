Крім підрахунку овечок: експерт дала просту методику, що допоможе заснути за 15 хвилин

Спробуємо сьогодні заснути легко і раніше? Порушення сну - нерідке явище. В тій чи іншій мірі зустрічається у кожного. Безсоння може бути симптомом різних психоемоційних розладів, а також нести функціональний характер, який пов'язаний з порушенням "гігієни сну", несприятливими звичками, пов'язаними з підготовкою до сну, засипанням, інформаційною гігієною.
Про це у своєму Instagram розповіла б'юті-експерт та біохакер Хаді Пьюрбьюти.
Підготовка до сну дуже важлива. При відході до сну переконайтеся, що в кімнаті темно, тихо, прохолодно, а смартфон не в руках, а на приліжковому столику в режимі сну. А ви самі - під важкою ковдрою.
Так само для хорошого сну і режиму бажано, щоб ви засипали і прокидалися в один і той же час. Ідеально, якщо була в денний час фізична активність.
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Виберіть будь-яку букву алфавіту.
Уявіть будь-яке слово, яке починається на цю букву. Слово має складатися мінімум з 5 літер і бути емоційно нейтральним. Скажіть слово про себе.
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