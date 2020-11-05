Погода станет опасной: синоптики предупредили о тумане и дождях на четверг

5 ноября в большинстве областей западной и центральной Украины погода будет холодной и дождливой. Синоптики прогнозируют также снижение показателей тепла и в других областях, преимущественно на востоке. В ночное время температура снизится до отметок +3… +6 градусов. Также в Украине прогнозируют туман и плохую видимость на дорогах. Детальный прогноз погоды на четверг, 5 ноября, опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

По данным специалистов, осадки затронут не все области на западе страны. Дожди ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В других регионах – солнечная погода с переменной облачностью и минимальным риском выпадения осадков.

Вместе с осадками в Украине будет снижаться среднесуточная температура. Средние показатели тепла по стране опустятся до +7… +10 градусов тепла. Немного теплее на юге и юго-востоке страны, где термометры покажут +9… +14 градусов в течение дня. В Одесской области ожидается максимально теплая погода – +13… +15 градусов.

Погода в Украине 5 ноября принесет осадки и холода (карта: meteo.gov.ua)

В ночное время столбики термометров упадут до +3… +7 градусов по стране. Теплее всего будет на юге Украины, где в темное время суток ожидается +5… +8 градусов.

Ветер в Украине будет неспокойным – максимальная скорость шквалов будет достигать 5-10 м/c.

Также синоптики предупредили, что, начиная с вечера 4 ноября, включая 5 ноября, в Украине ожидается туман. Видимость будет 200-500 метров, что говорит о I уровне опасности.

Ранее Наталка Диденко предупредила украинцев о наступлении антициклона, который будет задавать сухую и умеренно теплую погоду до конца недели. А вот следующая неделя, по словам синоптика, принесет резкое похолодание.

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