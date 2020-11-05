Погода стане небезпечною: синоптики попередили про туман і дощі на четвер

5 листопада в більшості областей західної та центральної України погода буде холодною і дощовою. Синоптики також прогнозують зниження показників тепла і в інших областях, переважно на сході. В нічний час температура знизиться до позначок +3... +6 градусів. Також в Україні прогнозують туман і погану видимість на дорогах. Детальний прогноз погоди на четвер, 5 листопада, опублікували синоптики Укргідрометцентру.

За даними фахівців, опади торкнуться не всі області на заході країни. Дощі очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях. В інших регіонах – сонячна погода з мінливою хмарністю і мінімальним ризиком випадіння опадів.

Разом з опадами в Україні буде знижуватися середньодобова температура. Середні показники тепла по країні опустяться до +7... +10 градусів тепла. Трохи тепліше на півдні та південному сході країни, де термометри покажуть +9... +14 градусів протягом дня. В Одеській області очікується максимально тепла погода – +13... +15 градусів.

Погода в Україні 5 листопада принесе опади та холод (карта: meteo.gov.ua)

У нічний час стовпчики термометрів знизяться до +3... +7 градусів по країні. Найтепліше буде на півдні України, де в темний час доби очікується +5... +8 градусів.

Вітер в Україні буде неспокійним – максимальна швидкість шквалів буде досягати 5-10 м/c.

Також синоптики попередили, що, починаючи з вечора 4 листопада, включаючи 5 листопада, в Україні очікується туман. Видимість буде 200-500 метрів, що говорить про І рівень небезпеки.

Раніше Наталка Діденко попередила українців про настання антициклону, який буде задавати суху і помірно теплу погоду до кінця тижня. А ось наступний тиждень, за словами синоптика, принесе різке похолодання.

Крім того, метеорологи розповіли, якою може бути зима в Києві. Вони вважають, що в цьому сезоні все може бути дуже непередбачувано.