Погода в Украине на Новый год: появился обновленный прогноз

В новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололедицу в центральных, северных и северо-восточных областях. При этом "минуса" в ночь с 31 декабря на 1 января будут несильными. Детальный прогноз опубликовали синоптики Gismeteo.

Как сообщается, во всех областях нашей страны за исключением востока 31 декабря будут идти осадки. Уже в новом году с первого числа ожидаются дожди и в этих регионах. При этом из-за того, что дневная температура будет стремиться к нулю и небольшим "плюсам" синоптики прогнозируют выпадение дождя со снегом в эти дни.

Погода во Львове и Черновцах на Новый год 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

В среднем по Украине с 31 декабря на 1 января ожидается -3… +2 градуса. Исключение составят южные, юго-западные и юго-восточные области страны, где и днем столбики термометров покажут до +7 градусов.

Погода в Запорожье и Одессе на Новый год 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

При этом в ночное время на всех территориях ожидаются преимущественно "минусовые" показатели. Особенно сильными они будут на северо-востоке, севере и в некоторых центральных областях страны. Там ночью до -6 градусов. В остальных регионах -4… +2 градуса. В приморских областях и того больше – до+4 градусов в новогоднюю ночь.

Погода в Харькове на Новый год 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода в Киеве на Новый год 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Морозы в Украине будут держаться в ночное время до самого Рождества, которое празднуется 7 января.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на зиму. По его мнению, снег может пролежать 110 дней.

До этого сообщалось, что ранее синоптики рассказывали о нескольких периодов похолоданий в декабре. Последний из прогнозируемых выпал на конец месяца. Местами в Украине после католического Рождества ожидается до -22 ... -26 градусов.