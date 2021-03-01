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Погода в Украине: синоптики рассказали, где будет теплее всего в первый день весны

Автор: Lite

Сегодня, 1 марта, на всей территории Украины будет солнечная погода без осадков. При этом температура воздуха будет колебаться от 2 до 9 градусов тепла в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В первый день весны теплее всего будет в западных областях Украины. В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях будет +3…+5. Во Львовской, Тернопольской, Луцкой и Ровенской областях будет немного теплее +4…+6. Но больше всего теплом насладятся жители Закарпатской области, там будет +7…+9 градусов.

На востоке страны прохладней. Днем температура воздуха максимум прогреется до 4 градусов тепла. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях +2…+4.

В северной части Украины также плюсовая температура и без осадков. В Черниговской, Сумской областях +2…+4.

В центральных регионах также солнечно и без осадков. В Черкасской и Кировоградской и Днепропетровской областях +3…+5. В Полтавской области будет немного прохладней +2…+4.

На юге тепло и без осадков, но это не самый теплый регион сегодня. В Херсонской, Николаевской и Одесской областях +3…+5.

В оккупированном Крыму также без осадков и температура воздуха на полуострове составит +3…+5.

В Киеве без осадков +2…+4. При этом будет дуть северно-западный ветер 5-10 м/с.

Погодная карта на 1 марта (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде в марте.

Ранее климатолог предупредила украинцев об аномальном лете.

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