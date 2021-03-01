Погода в Україні: синоптики розповіли, де буде найтепліше у перший день весни

У перший день весни найтепліше буде у західних областях України. В Івано-Франківській і Хмельницькій областях буде +3...+5. У Львівській, Тернопільській, Луцької та Рівненській областях буде трохи тепліше +4...+6. Але найбільше теплом насолодяться жителі Закарпатської області, там буде +7...+9 градусів.

На сході країни прохолодніше. Вдень температура повітря прогріється максимум до 4 градусів тепла. У Луганській, Донецькій та Харківській областях +2...+4.

У північній частині України також плюсова температура і без опадів. У Чернігівській, Сумській областях +2...+4.

У центральних регіонах також сонячно і без опадів. У Черкаській і Кіровоградській і Дніпропетровській областях +3...+5. У Полтавській області буде трохи прохолодніше +2...+4.

На півдні тепло і без опадів, але це не найтепліший регіон сьогодні. У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях +3...+5.

В окупованому Криму також без опадів і температура повітря на півострові становитиме +3...+5.

У Києві без опадів +2...+4. При цьому буде дути північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Погодна карта на 1 березня (фото: meteo.gov.ua)