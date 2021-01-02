Похолодание и мощные ливни со снегом: в Украину движется непогода

Погода в Украине вскоре изменится с приходом похолодания и ливней с мокрым снегом. Синоптики прогнозируют, что уже в ближайшие пять дней "новогодняя весна" отступит, и зима снова войдет в свои права.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сегодня, 2 января, порадует солнцем, но дальше нас ждут пасмурные дни. Суббота будет без осадков с +2+6 днем (на Юге и крайнем Западе +6+9, в Крыму - до +11), ночью +3... -3 градуса.

В Киеве временами солнечно, +4+6 дем и 0... +2 ночью.

В воскресенье, 3 января, ожидается пасмурная погода. Температура днем 0... +5, на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях +4+9 тепла, а в Крыму +8+10 градусов; ночью +2... -2 (в Одесской области ночью +3+5). Осадки маловероятны.

В Киеве в воскресенье днем +2+4, ночью +1... -1, пасмурно.

Понедельник, 4 января, принесет дожди на Запад, на остальных территориях - пасмурно, но без существенных осадков. Температура в течение суток -2... +2, на Западе днем +4+9, ночью -2... +2 (на Закарпатье +7+9 днем, +4+6 ночью); в Одесской области +2+4 градуса, а в Крыму днем +8+10, ночью 0... +2.

В Киеве пасмурно и 0... -2 в течение суток.

5 января дожди с мокрым снегом ожидаются на Правобережной части Украины, остальные области - пасмурно, но без существенных осадков. Температура существенно не поменяется.

В Киеве во вторник пасмурно с -1... +1 днем и -1... -3 ночью.

В среду, 6 января, ливни с мокрым снегом уже по всей стране, но на Юге и Западе, где теплее - дожди. Температура будет такой же - в южных и западных областях - до +6 градусов, а на остальных территориях - около нуля и немного ниже.

В Киеве в среду дождь с мокрым снегом, температура днем от -1 до +1, а ночью -1... -3 градуса.

Смотрите прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Погода в Украине 2-6 января (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что о похолодании на следующей неделе предупредила также Наталка Диденко.

Кроме того синоптики дали прогноз погоды на январь, рассказав о морозах и снегопадах.