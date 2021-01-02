Похолодання і потужні зливи зі снігом: в Україні рухається негода

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом похолодання і злив з мокрим снігом. Синоптики прогнозують, що вже в найближчі п'ять днів "новорічна весна" відступить, і зима знову увійде у свої права.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, 2 січня, порадує сонцем, але далі нас чекають похмурі дні. Субота буде без опадів з +2+6 вдень ​​(на Півдні і крайньому Заході +6+9, в Криму - до +11), вночі +3... -3 градуси.

У Києві часом сонячно, +4+6 вдень і 0... +2 вночі.

У неділю, 3 січня, очікується похмура погода. Температура вдень 0... +5, на Закарпатті, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях +4+9 тепла, а в Криму +8+10 градусів; вночі +2... -2 (в Одеській області вночі +3+5). Опади малоймовірні.

У Києві в неділю вдень +2+4, вночі +1... -1, похмуро.

Понеділок, 4 січня, принесе дощі на Захід, на інших територіях - похмуро, але без істотних опадів. Температура протягом доби -2... +2, на Заході вдень +4+9, вночі -2... +2 (на Закарпатті +7+9 вдень, +4+6 вночі); в Одеській області +2+4 градуси, а в Криму вдень +8+10, вночі 0... +2.

У Києві хмарно і 0... -2 протягом доби.

5 січня дощі з мокрим снігом очікуються на Правобережній частині України, інші області - мінлива хмарність, але без істотних опадів. Температура істотно не зміниться.

У Києві у вівторок хмарно з -1...+1 вдень ​​і -1... -3 вночі.

У середу, 6 січня, зливи з мокрим снігом вже по всій країні, але на Півдні і Заході, де тепліше - дощі. Температура буде такою ж - в південних і західних областях - до +6 градусів, а на інших територіях - близько нуля і трохи нижче.

У Києві в середу дощ з мокрим снігом, температура вдень від -1 до +1, а вночі -1... -3 градуси.

Дивіться прогноз погоди на найближчі п'ять днів.

Погода в Україні 2-6 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Відзначимо, що про похолодання на наступному тижні попередила також Наталка Діденко.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на січень, розповівши про морози і снігопади.