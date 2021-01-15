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Похожа на молодую Мадонну: Полякова в купальнике ошеломила сеть внешним видом

Автор: Lite

Оля Полякова дразнит поклонников с солнечных Мальдив – она детально показывает, чем занимается с дочками Машей и Алисой на островах. Так, звезда сходила на тайский массаж вместе со старшей девочкой, а как только появилось солнце (на Мальдивах сейчас сезон дождей), тут же отправилась загорать. Конечно, не обошлось без фото в купальнике.

Королева ночи решила начать день интенсивно, о чем сообщила поклонникам в Instagram. "Кто встал 5.40 утра? Кто сделал йогу и функциональную тренировку, тот я!" - сообщила бодрая артистка. Она показала стройную и подтянутую фигуру в бикини, демонстрируя результаты регулярных спортивных усилий.

Оля даже на отдыхе занимается спортом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля не смогла обойтись и без серии пляжных кадров, на которых позирует в слитном купальнике. Она спрятала роскошные белые волосы под бейсболкой и показала лицо без макияжа.

Оля Полякова впечатлила цветущим видом на отдыхе (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Кажуть там снiг! То є, чи нема?" - поинтересовалась певица у подписчиков. Они тут же бросились делится впечатлениями от снежной украинской зимы и делать звезде комплименты.

  • Есть немного, но от ваши фото он весь тает
  • Красотка, невозможная просто!
  • Вы просто королева
  • Запрещенный прием - Оля во время локдауна
  • Девочка-конфетка
  • Полякова огонь
  • Красивущая блондинка
  • Ох, прекрасна ты, Ольга
  • Очень на молодую Мадонну похожи!

Напомним, что ранее Маша Полякова в желтом купальнике посоревновалась с мамой на предмет пляжного раздевания.

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Новости Украины Оля Полякова