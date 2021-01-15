Схожа на молоду Мадонну: Полякова в купальнику приголомшила мережу зовнішнім виглядом

Оля Полякова дражнить шанувальників з сонячних Мальдів – вона детально показує, чим займається з доньками Машею і Алісою на островах. Так, зірка сходила на тайський масаж разом зі старшою дівчинкою, а як тільки з'явилося сонце (на Мальдівах зараз сезон дощів), тут же відправилася загоряти. Звичайно, не обійшлося без фото в купальнику.

Королева ночі вирішила почати день інтенсивно, про що повідомила шанувальникам в Instagram. "Хто встав 5.40 ранку? Хто зробив йогу і функціональне тренування, той я!" - повідомила бадьора артистка. Вона показала струнку й підтягнуту фігуру в бікіні, демонструючи результати регулярних спортивних зусиль.

Оля навіть на відпочинку займається спортом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля не змогла обійтися і без серії пляжних кадрів, на яких позує в суцільному купальнику. Вона сховала розкішне біле волосся під бейсболкою та показала обличчя без макіяжу.

Оля Полякова приголомшила квітучим виглядом на відпочинку (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Кажуть там сніг! То є, чи нема?" - поцікавилася співачка у підписників. Вони тут же почали ділиться враженнями від сніжної української зими і робити зірці компліменти.

Є трохи, але ваші фото він весь тане

Красуня, просто неможлива!

Ви просто королева

Заборонений прийом - Оля під час локдауна

Дівчинка-цукерочка

Полякова вогонь

Красива блондинка

Ох, ти прекрасна, Ольга

Дуже на молоду Мадонну схожі!

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в жовтому купальнику посупеничала з мамою на предмет пляжного роздягання.