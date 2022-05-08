UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко "дню победы"

Фото: Наташа Королева развлекает россиян (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, во время войны в Украине продолжает молчать. Мало того, она выступает перед россиянами на так называемом дне победы. Мероприятие организовал фонд известного поклонника российской системы Льва Лещенко.

Снимки с концерта опубликовала в Instagram российская певица Марина Михеева, а Королева в соцсети практически ничего не постит и отключает комментарии.

В родной стране артистки каждый день погибают люди и бомбят города, а она развлекает публику песнями и улыбками. Также на фото она с удовольствием позирует с российскими артистами, которые открыто поддерживают войну и Владимира Путина.

Среди них - поклонник Путина юморист Владимир Винокур, член путинской партии "Единая Россия" Александр Буйнов, а также супруг Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, который поддерживает российскую агрессию и не скрывает этого.

Артисты танцевали на концерте в костюмах, украшенных георгиевской лентой.

Интересно, что мама Наташи Королевой не поддерживает агрессию РФ и выступает в США за прекращения войны.

Наташа Королева развлекает россиян во время войны в Украине (фото: instagram.com/mikheevaofficial)

Как мы писали ранее, Наташа Королева впервые с начала войны заикнулась об Украине, опубликовав Киркорова.

Читайте также, как мать Наташи Королевой выступила с флагом за Украину.

Читайте LITE в Google News
Наташа Королева