Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко "дню победы"

В родной стране артистки каждый день погибают люди и бомбят города, а она развлекает публику песнями и улыбками. Также на фото она с удовольствием позирует с российскими артистами, которые открыто поддерживают войну и Владимира Путина.

Среди них - поклонник Путина юморист Владимир Винокур, член путинской партии "Единая Россия" Александр Буйнов, а также супруг Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, который поддерживает российскую агрессию и не скрывает этого.

Артисты танцевали на концерте в костюмах, украшенных георгиевской лентой.

Интересно, что мама Наташи Королевой не поддерживает агрессию РФ и выступает в США за прекращения войны.

Наташа Королева развлекает россиян во время войны в Украине (фото: instagram.com/mikheevaofficial)