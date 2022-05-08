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Поки ллється кров в Україні Наташа Корольова виступила перед росіянами до "дня перемоги"

Фото: Наташа Корольова розважає росіян (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Наташа Корольова, яка народилася в Києві, під час війни в Україні продовжує мовчати. Мало того, вона виступає перед росіянами на так званому дні перемоги. Захід організував фонд відомого шанувальника російської системи Льва Лещенка.

Знімки з концерту опублікувала в Instagram російська співачка Марина Міхєєва, а Корольова в соцмережі практично нічого не постить і відключає коментарі.

У рідній країні артистки щодня гинуть люди і бомблять міста, а вона розважає публіку піснями і посмішками. Також на фото вона із задоволенням позує з російськими артистами, які відкрито підтримують війну і Володимира Путіна.

Серед них - шанувальник Путіна гуморист Володимир Винокур, член путінської партії "Єдина Росія" Олександр Буйнов, а також чоловік Наташі Корольової, стриптизер Тарзан, який підтримує російську агресію і не приховує цього.

Артисти танцювали на концерті в костюмах, прикрашених георгіївською стрічкою.

Цікаво, що мама Наташі Корольової не підтримує агресію РФ і виступає в США за припинення війни.

Наташа Корольова розважає росіян під час війни в Україні (фото: instagram.com/mikheevaofficial)

Як ми писали раніше, Наташа Корольова вперше з початку війни заїкнулася про Україну, опублікувавши Кіркорова.

Читайте також, як мати Наташі Корольової виступила з прапором за Україну.

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Наташа Королева