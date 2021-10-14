Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы

14 октября христиане отмечают большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.
Что нельзя делать в этот праздник, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим праздникам.
Покров Пресвятой Богородицы почитался в Киевской Руси как символ особого покровительства Богоматери Русской земле. По мнению исследователей, большое значение для средневековой Руси имело "заложенное в символе Покрова общественное начало". Специфика этого праздника заключается в почитании образов Церкви как "покрова, ограды, защиты".
Традиции и приметы
Этот день связан с приметами и традициями. Считается, что Покрова – первый по-настоящему осенний праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон.
В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов. Самая главная примета у наших предков была такая: "Какая Покрова - такая и зима".
Конечно же в этот день принято обращаться с молитвой к Богородице и просить у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.
В этот день можно и нужно гулять свадьбу. С этой даты начинался зимний сезон бракосочетаний.
Отметим, что в эту дату в Украине празднуется также День защитника. Во всей стране этот день объявлен выходным и следующий тоже.
Напомним, что украинцев ждут четыре дня выходных подряд.