Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети

В основу свята покладено переказ про явлення Андрію, Христа, Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза Божої Матері. Богослужбові особливості багато в чому відповідають Богородичним двунадесятим святам, хоча саме свято Покрови Пресвятої Богородиці належить до великих свят.

Покров Пресвятої Богородиці шанувався в Київській Русі як символ особливого заступництва Богоматері Руській землі. На думку дослідників, велике значення для середньовічної Русі мало "закладене в символі Покрови суспільне начало". Специфіка цього свята полягає в шануванні образів Церкви як "покрова, огорожі, захисту".

Традиції і прикмети

Цей день пов'язаний з прикметами і традиціями. Вважається, що Покрова – перше по-справжньому осіннє свято. З цього дня починалися вечірні дівочі посиденьки та осінній весільний сезон.

У народній традиції в цей день відзначалася зустріч осені з зимою. Сама назва народна етимологія пов'язує з першим снігом, який "покривав" землю, вказуючи на близькість зимових холодів. Найголовніша прикмета у наших предків була така: "яка Покрова - така і зима".

Звичайно ж в цей день заведено звертатися з молитвою до Богородиці та просити у неї міцного здоров'я, допомоги, підтримки та захисту, а також допомоги в сімейному житті й, звичайно ж, в любові. Якщо це робити, протягом усього року Богородиця оберігає людину, яка у неї в цей день просить допомоги, покриваючи її своїм покровом.

Головні прикмети цього дня

Якщо вітер дме зі сходу або заходу - чекай сувору зиму, якщо з півдня - м'яку, якщо з півночі - снігову.

Якщо до Покрову листя з дерев повністю облетять - зима буде легкою, сніжною. Якщо залишаться - прийдуть сильні морози.

Журавлі полетіли до настання свята - взимку буде холодно, після нього — тепло.

Сніг випав на Покров - Дмитрів день (8 листопада) теж сніговий буде.

Якщо снігу в цей день немає, то вже до грудня не випаде.

Що не можна робити На Покрову

На Покров не заведено працювати по дому, займатися прибиранням і пранням. Можна тільки приготувати святковий обід.

Відмовляти в гостинності. Чим більш привітний прийом гостям ви надасте, тим більше достатку буде в будинку.

Лаятися і лихословити ні в якому разі не можна у велике свято.

Вживати алкоголь і переїдати.

У цей день можна і потрібно гуляти весілля. З цієї дати починався зимовий сезон одружень.

Відзначимо, що в цю дату в Україні святкується також День захисника. У всій країні цей день оголошений вихідним і наступний теж.