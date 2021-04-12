Корисно і приємно: нутриціолог назвала найкраще фізичне навантаження, якщо не хочеться у спортзал

Тривале перебування у статичній позі негативно вплине на судини, лімфосистему і на організм в цілому. Якщо спортзали закриті або такий вид активності не для вас, потрібно придумати, як гармонійно додати рух в життя і скоротити час "на сідницях".

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва і порекомендувала, чим зайнятися в такому випадку.

"Найпростіше рішення - це збільшення часу ходьби протягом дня. Звичайно, треба враховувати, що з віком збільшується потреба у підтримці процентного співвідношення м'язів до жиру і щільності кісток, тому необхідне ще й силове навантаження. Але ходьба кожен день - це одне з найбільш простих рішень», - поділилася Надя.

Рух - користь для здоров'я (фото: pixabay.com)

Вона зазначила, що наші предки завжди рухалися дуже багато: люди в багатьох племенах проходили 15-20 кілометрів на день.

"Це не був їхній усвідомлений вибір, їх змушувало саме життя. Їжу треба було добувати, воду носити, полювати і так далі. Зараз ситуація докорінно змінилася. Можна сказати, що сучасний устрій нашого життя протистоїть тому, до чого генетично наш організм адаптувався за багато тисячолітть", - зазначила Андрєєва.

Тому так само, як і з їжею, доводиться усвідомлено працювати проти загальноприйнятого патерну - і додавати рух усвідомлено, підсумувала спеціалістка.

"Якщо цього не робити навмисно, то, швидше за все, ми будемо страждати від гіподинамії, що може бути гірше куріння і неякісної їжі", - розповіла Надя.

Скільки треба проходити кроків в день?

"Я б сказала, що потрібно прагнути поступово проходити 10-12 000 кроків на щоденній основі. З часом може захотітися і більше. Але якщо ми говоримо про детокс або про протоколи, коли ми змінюємо харчування, краще не перегинати з навантаженням", - сказала Андрєєва і додала, що в такому випадку краще залишити меншу кількість кроків, але додати розтяжку.

Скільки проходити кожен день в звичайному житті

Нутриціолог зазначила, що вона б рекомендувала кожен день ходити близько 1,5 години, якщо швидким кроком. Це може бути година вранці, півгодини ввечері або 45 хвилин вранці і 45 хвилин увечері - корисно і приємно. Краще розбити навантаження на два шматочка, щоб вечір теж не був позбавлений руху.