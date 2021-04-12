Полезно и приятно: нутрициолог назвала лучшую физическую нагрузку, если не хочется в спортзал

Длительное пребывание в любой статичной позе будет негативно влиять на сосуды, лимфосистему и на организм в целом. Если спортзалы закрыты или такой вид активности не для вас, нужно придумать, как гармонично добавить движение в жизнь и сократить время "на попе".
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева и порекомендовала, чем заняться в таком случае.
"Самое простое решение - это увеличение времени ходьбы в течение дня. Конечно, надо учитывать, что с возрастом увеличивается потребность в поддержании процентного соотношения мышц к жиру и плотности костей, поэтому к ходьбе необходима силовая нагрузка. Но ходьба каждый день - это одно из самых простых решений», - поделилась Надя.
Движение - польза для здоровья (фото: pixabay.com)
Она отметила, что наши предки всегда двигались очень много: люди во многих племенах проходили 15-20 километров в день.
"Это не был их осознанный выбор, их заставляла сама жизнь. Еду надо было добывать, воду носить, охотиться и так далее. Сейчас ситуация изменилась в корне. Можно сказать, что современное устройство нашей жизни противостоит тому, к чему генетически наш организм адаптировался за многие тысячелетия", - отметила Андреева.
Поэтому так же, как и с едой, приходится осознанно работать против общепринятого паттерна - и добавлять движение осознанно, подытожила специалистка.
"Если этого не делать намеренно, то, скорее всего, мы будем страдать от гиподинамии, что может быть хуже курения и некачественной еды", - рассказала Надя.
"Я бы сказала, что нужно стремиться постепенно проходить 10-12 000 шагов на ежедневной основе. Со временем может захотеться и больше. Но если мы говорим о детоксе или о любых протоколах, когда мы изменяем питание, лучше не перегибать с нагрузкой", - сказала Андреева и добавила, что в таком случае лучше оставить меньшее количество шагов, но добавить растяжку.
Нутрициолог отметила, что она бы рекомендовала каждый день ходить около 1,5 часа, если быстрым шагом. Это может быть час утром, полчаса вечером или 45 минут утром и 45 минут вечером - полезно и приятно. Лучше разбить нагрузку на два кусочка, чтобы вечер тоже не был лишен движения.
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