Полное солнечное затмение 14 декабря: кому грозят неприятности и как их избежать

В середине декабря состоится последнее солнечное затмение. Этот день будет связан со многими рисками, опасностями и нужно быть готовыми к тому, что 14 декабря принесет как приятные события, так и неприятности.

Астрологи рассказали как нужно правильно провести день полного солнечного затмения и дали рекомендации, как снизить негатив до минимума. Об этом сообщается в издании SlovoFraza.

Полное солнечное затмение произойдет в понедельник, 14 декабря, начнется оно в 16:33, а пика достигнет в 18:30 по Киеву. Новая Луна взойдет в 18:16. Действие этого солнечного затмения будет наблюдаться до 18 декабря.

Солнечное затмение в Стрельце

Так как событие произойдет в знаке Стрельца, то именно представителей данного знака затронет в первую очередь. В их жизни может произойти знаковое событие, они будут вовлечены в различные активные процессы. Не стоит в этот день принимать важные или кардинальные решения – потом изменить их станет невозможно.

Финансы и душевное равновесие

Последнее солнечное затмение 2020 года – период серьезных трансформаций. Стоит пересмотреть свои планы и приоритеты, составить списки целей и желаний, освободиться от внутреннего напряжения и убрать барьеры. Этот день станет положительным для тех, кто нацелен на позитив и добро, а вот негативным людям стоит опасаться серьезных неприятностей. Не стоит 14 декабря совершать крупные финансовые операции – есть риск попасть в неприятные ситуации и лишиться денег. Нежелательно начинать новые проекты и дела, особенно, если есть сомнения в собственных силах. Уделите внимание размышлениям, переоценке ценностей и построению планов.

Отношения с другими людьми

Во взаимоотношениях этот день не самый лучший для разговоров, прояснений, принятия решений. Чувства и эмоции будут на пределе, конфликты и ссоры могут возникнуть на ровном месте. Если чувствуете, что закипаете – постарайтесь провести время наедине. Не принимайте решения сгоряча – потом изменить их будет нельзя, а исправить ошибки не получится.

Тем, кто находится в поиске партнера – не стоит ждать удачи. 14 декабря – день, когда не нужно начинать новые дружеские, деловые, романтические отношения, не стоит ходить на свидание. Это все может привести к разочарованию.

Эмоции будут зашкаливать

Весь день будет эмоционально напряженным, поэтому стоит провести его в спокойном ритме и исключить любые конфликты. Будьте аккуратны в словах – они могут разрушить многолетнюю дружбу, крепкие связи и даже посеять вражду. Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях, откажитесь от общения с большим количеством людей.

Последите за здоровьем

Могут возникнуть обострения хронических заболеваний, в зоне особого внимания – органы зрения и слуха. Есть риск подхватить простуду или вирус. Исключите переутомление и повышенные нагрузки, не сидите на сквозняке, обходите места массового скопления людей. Будьте внимательны к своему рациону, ограничьте чай, кофе и алкоголь. Вредные привычки тоже нужно свести к минимуму.

Напомним, ранее мы писали о том, как привлечь удачу и изменения в жизнь до 14 декабря.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, для которых солнечное затмение принесет кардинальные изменения.