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При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 11:06
При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше Как стать стройнее при помощи одежды (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Автор: Татьяна Турчаникова

Визуальная коррекция работает на всех. При помощи одежды и простых приемов можно стать стройнее и выше - если не в жизни, то, по крайней мере, в глазах окружающих.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Файила Эспиби.

Стилист на примерах блогеров продемонстрировала, что получить фигуру и рост мечты может каждая - нужно просто быть немного хитрее.

Как визуально стать выше и стройнее

1. Обращайте внимание на принт и его расположение на одежде. Вертикальные редкие или контрастные полосы будут стройнить, а если они еще будут диагональными, то это бинго!

При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше2. Демонстрируйте самые тонкие и аккуратные части тела (запястья и щиколотки). Такой прием придаст силуэту воздушности.

При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше3. Выбирайте обувь в тон поясного изделия. Она позволит создать в образе единое полотно, которое сделает ноги бесконечными.

При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше4. Следите за тем, чтобы обувь не смотрелась слишком грузной и массивной. Иначе вместо того, чтобы подчеркнуть хрупкость фигуры, вы, наоборот, нарушите пропорции.

При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше5. Изящная шляпка не только добавит пикантности вашему образу, но и на пару сантиметров сделает вас выше в глазах окружающих (по такому же принципу работает и шапка бини, неплотно прилегающая к затылку).

При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше6. Юбка плиссе с асимметричным кроем - настоящая находка для девушек, мечтающих визуально скорректировать свои формы!

При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше7. Сапоги-гармошка, сапоги с приспущенным голенищем или обувь до середины икры - противопоказаны дюймовочкам. Лучше остановить свой выбор на сапогах-трубах, казаках или ботинках на высокой шнуровке.

При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и вышеСтать выше и стройнее? Легко! (фото: instagram.com/faila_spb)

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