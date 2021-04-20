Эффект радуги и ореховый блонд: стилист назвала 7 трендов окрашивания волос 2021

Тренды окрашивания волос в 2021 году - на любой вкус: и светлые оттенки, и темные, и цвета поярче, и приглушенные оттенки, и всевозможные хайлайты, и glitch-эффект, в общем, каждый найдет что-то свое.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Самаль Стритстайл.

Стилист рассказала, что, тем не менее, хоть направлений в окрашивании волос и много, можно выделить несколько топовых тенденций.

"Собрала для вас самые актуальные на сегодняшний день варианты окрашивания, то, что на текущий момент на пике популярности", - сказала специалистка.

Просто блонд - уже скучно? (фото: pexels.com)

Тренды окрашивания волос лето 2021

- Блонд, как обычно, один из самых востребованных цветов, но выбирайте окрашивание карамельных или ореховых оттенков.

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- Если рыжий - то яркий! Красный, медный, цвета "мокрого кирпича" - такие оттенки будут актуальными.

- Балаяж и сомбре уже много сезонов остаются востребованными среди клиенток, но выбирайте мягкие переходы от одного цвета к другому.

- Контуринг все еще на пике популярности​​​​​​, отличный способ "попробовать" какой-то цвет и при этом не делать полноценное окрашивание.

- Трафаретное окрашивание. Если вы не модель на подиуме, то вам придется набраться смелости для этого тренда. Если смелости - хоть отбавляй, выбирайте разноцветные яркие цвета.

- Эффект радуги. Видимо, всем в последнее время хочется волшебства, потому что окрашивания в "цвет единорога" - одно из самых популярных. Смотрится эффектно и поднимает настроение всем вокруг!

- Тренд на седину. Оттенки холодного блонда или даже не закрашенная седина, по словам стилиста, у знаменитой модели Мэй Маск, прославившейся после того, как перестала краситься, появится масса конкурентов.

Топ-7 трендов в окрашивании волос (instagram.com/streetstyle_looks_)