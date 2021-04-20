Светлый цвет полнит, мелкий принт - стройнит: советы стилиста, как выбрать купальник

Купальник - один из самых сложных предметов летнего гардероба. Чтобы выбрать такой, который отлично сядет на фигуре, нужно знать определенные тонкости подбора купальника.⁣⠀

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

"Начну с самого важного: купальник должен быть комфортным! Спадающие лямки или впивающиеся в попу плавки заставляют нас нервничать и постоянно что-то поправлять. А это не то, чем хотелось бы заниматься на пляже, правда?", - напомнила Татьяна.⁣⁣⠀

Вам должно быть удобно - это первое (фото: pexels.com)

Как выбрать купальник: