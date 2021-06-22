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Поможет восстановиться после вируса: нутрициолог рассказал о пользе ощелачивания

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Вторник 22 июня 2021 09:07
Поможет восстановиться после вируса: нутрициолог рассказал о пользе ощелачивания Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ощелачивание организма, система питания вместе с изменениями в образе жизни, при которых налаживается кослотно-щелочной баланс, поможет вернуть силы после коронавируса и других заболеваний.

Но есть также ряд ограничений, поэтому некоторым людям "усиленно ощелачиваться" не стоит.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

На что способно ощелачивающее питание:

  • Помочь в осстановлении после Ковид: ведь ощелачивающее питание улучшает снабжение клеток кислородом, мозга - глюкозой, а также содержит огромное количество продуктов для восстановления печени и желчного.
  • Наладить работу гормональной системы за счет улучшения работы печени, которая и занимается метаболизмом гормонов.
  • Помочь в работе щитовидной железы, ведь правильный кислотно-щелочной баланс отвечает за усвоение йода - компонента первой необходимости для производства гормонов щитовидной железы.
  • Убрать прыщи: потому что ощелачивающее питание стабилизирует сахар в крови и инсулин. Если же природа прыщей бактериальная - способствует среде, в которой бактерии погибают.
  • Устранить или снизить рецидивы кандиды, ведь она не любит щелочную среду, но здравствует в кислой.
  • Восстановить тело после курса антибиотиков за счет питания, которое кормит полезную микрофлору и убивает патогенную.
  • Вернуть энергию за счет лучшего снабжения клеток кислородом.
  • Улучшить сон: ощелачивание стабилизирует сахар в крови, а также улучшает усвоение витаминов из пищи. В том числе магния, который необходим для глубокого сна.

Поможет восстановиться после вируса: нутрициолог рассказал о пользе ощелачиванияСалаты - это тоже "щелочная" еда (фото: pexels.com)

Всего не перечислить! Ведь по сути правильный кислотно-щелочной баланс - это залог правильной работы абсолютно всех наших органов и тканей , а еще - правильная среда для разрушения патогенов типа паразитов и грибков.

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Что с помощью ощелачивания сделать нельзя (или даже противопоказано):

  • Набирать вес. Тут нужно для начала понять - с чем связан низкий вес и работать с устранением первопричины.
  • Устранить язвы в кишечнике и / или желудке: в этом случае ощелачивающее питание даже противопоказано.

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