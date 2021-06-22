Поможет восстановиться после вируса: нутрициолог рассказал о пользе ощелачивания

Ощелачивание организма, система питания вместе с изменениями в образе жизни, при которых налаживается кослотно-щелочной баланс, поможет вернуть силы после коронавируса и других заболеваний.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Но есть также ряд ограничений, поэтому некоторым людям "усиленно ощелачиваться" не стоит.

На что способно ощелачивающее питание:

Помочь в осстановлении после Ковид: ведь ощелачивающее питание улучшает снабжение клеток кислородом, мозга - глюкозой, а также содержит огромное количество продуктов для восстановления печени и желчного.

Наладить работу гормональной системы за счет улучшения работы печени, которая и занимается метаболизмом гормонов.

Помочь в работе щитовидной железы, ведь правильный кислотно-щелочной баланс отвечает за усвоение йода - компонента первой необходимости для производства гормонов щитовидной железы.

Убрать прыщи: потому что ощелачивающее питание стабилизирует сахар в крови и инсулин. Если же природа прыщей бактериальная - способствует среде, в которой бактерии погибают.

Устранить или снизить рецидивы кандиды, ведь она не любит щелочную среду, но здравствует в кислой.

Восстановить тело после курса антибиотиков за счет питания, которое кормит полезную микрофлору и убивает патогенную.

Вернуть энергию за счет лучшего снабжения клеток кислородом.

Улучшить сон: ощелачивание стабилизирует сахар в крови, а также улучшает усвоение витаминов из пищи. В том числе магния, который необходим для глубокого сна.

Салаты - это тоже "щелочная" еда (фото: pexels.com)

Всего не перечислить! Ведь по сути правильный кислотно-щелочной баланс - это залог правильной работы абсолютно всех наших органов и тканей , а еще - правильная среда для разрушения патогенов типа паразитов и грибков.

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Что с помощью ощелачивания сделать нельзя (или даже противопоказано):