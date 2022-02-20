Не попадись в ловушку: эксперты поделились фразами, которые нельзя игнорировать в отношениях

В эмоциональном насилии есть тонкости, из-за которых его трудно заметить - не только тем, кто смотрит на отношения со стороны, но и, возможно, самим жертвам.

Эксперты раскрыли некоторые предупреждающие признаки эмоционального насилия, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Соответствующую статью выпустило издание The Huffington Post .

"Эмоциональное насилие коварно. Часто это незаметно. Это устроено так, что только жертва знает, что она подвергается насилию, и, на первый взгляд, обидчик выглядит "нормальным"", - поделилась с изданием терапевт Шари Стайнс, специализирующаяся на восстановлении после насилия.

Абьюзеры могут использовать абсолютно любуюу тактику, чтобы подорвать уверенность в себе своего партнера, позволяя обидчику получить и сохранить власть и контроль в отношениях. Специалисты предупреждают, что эмоциональное насилие может в конечном итоге перерасти в физическое.

Вот несколько распространенных фраз и на первый взгляд неочевидных фраз, которые могут использовать обидчики.

"Тебе невозможно угодить"

По словам экспертов эмоциональные абьюзеры - мастера манипулирования. Они могут закидывать фразы, маскируя их под комплименты. Вам могут сказать что-то в духе "квартира не выглядит такой грязной, как в прошлый раз, когда вы пытались убраться". Это является косвенным оскорблением. Но когда вы заявите об этом, последует отрицание, будто вам невозможно угодить. В таком случае вы будете сбиты с толку и почувствуете себя несчастным. Однако тут вина лежит полностью на вашем обидчике, который причинил вам психологическую боль.

"Ну и где теперь твои друзья?"

Абьюзерам выгодно изолировать жертву от друзей и семьи, лишив таким образом поддержки. Часто вас отговаривают от общения с друзьями, убеждая проводить как можно больше времени с психологическим обидчиком один на один.

"Не придавай этому такое большое значение"

Абьюзер практически всегда будет игнорировать возникшую проблему, обвиняя вас. Например, обидчик пришел домой на несколько часов позже, при этом не сообщив что задерживается. Когда вы попытаетесь сказать своему партнеру, что беспокоитесь или расстроены из-за этого, он не станет извиняться или брать на себя ответственность. Вместо этого он обвинит вас за то, что вы опять на ровном месте раздуваете ситуацию.

"Ты не знаешь, о чем говоришь".

Когда услышите такую же или похожую фразу, знайте - это газлайтинг, еще одна форма психологического давления. Газлайтеры заставят вас усомниться в собственных суждениях, воспоминаниях и чувстве реальности. Газлайтер также может попытаться убедить вас, что другие люди считают вас психически неуравновешенным.

"Моя бывшая (бывший) был лучше тебя".

Сравнение вас со своими бывшими партнерами - это еще одна попытка снизить самооценку. Абьюзеры могут пренебрежительные сравнивать вашу внешность, интеллект, навыки или личность с другими людьми.

Универсального рецепта что же делать если вы столкнулись с эмоциональным обидчиком - нет. В первую очередь не следует вестись на провокации и сохранять трезвую рассудительность. По возможности заручитесь поддержкой друзей или родственников. Отличным решением будет обратиться к специалисту. И помните, ни в коем случае не следует терпеть любые виды насилия!