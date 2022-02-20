Не потрап у пастку: експерти поділилися фразами, які не можна ігнорувати у відносинах

В емоційному насильстві є тонкощі, через які його важко помітити-не тільки тим, хто дивиться на відносини з боку, але і, можливо, самим жертвам.

Експерти розкрили деякі попереджувальні ознаки емоційного насильства, які ні в якому разі не можна ігнорувати. Відповідну статтю випустило видання The Huffington Post .

"Емоційне насильство підступне. Часто це непомітно. Це влаштовано так, що тільки жертва знає, що вона піддається насильству, і, на перший погляд, кривдник виглядає "нормальним"", - поділилася з виданням терапевт шарі Стайнс, що спеціалізується на відновленні після насильства.

Абьюзери можуть використовувати абсолютно будь-яку тактику, щоб підірвати впевненість у собі свого партнера, дозволяючи кривдникові отримати і зберегти владу і контроль у відносинах. Фахівці попереджають, що емоційне насильство може в кінцевому підсумку перерости у фізичне.

Ось кілька поширених фраз і на перший погляд неочевидних фраз, які можуть використовувати кривдники.

"Тобі неможливо догодити"

За словами експертів емоційні абьюзери - майстри маніпулювання. Вони можуть закидати фрази, маскуючи їх під компліменти. Вам можуть сказати щось в дусі "квартира не виглядає такою брудною, як минулого разу, коли ви намагалися прибратися". Це є непрямою образою. Але коли ви заявите про це, піде заперечення, ніби вам неможливо догодити. В такому випадку ви будете збиті з пантелику і відчуєте себе нещасним. Однак тут вина лежить повністю на вашому кривднику, який заподіяв вам психологічний біль.

"Ну і де тепер твої друзі?"

Абьюзерам вигідно ізолювати жертву від друзів і сім'ї, позбавивши таким чином підтримки. Часто вас відмовляють від спілкування з друзями, переконуючи проводити якомога більше часу з психологічним кривдником один на один.

"Не надавай цьому такого великого значення"

Абьюзер практично завжди буде ігнорувати виниклу проблему, звинувачуючи вас. Наприклад, кривдник прийшов додому на кілька годин пізніше, при цьому не повідомивши що затримується. Коли ви спробуєте сказати своєму партнерові, що турбуєтеся або засмучені через це, він не стане вибачатися або брати на себе відповідальність. Замість цього він звинуватить вас за те, що ви знову на рівному місці роздмухуєте ситуацію.

"Ти не знаєш, про що говориш".

Коли почуєте таку ж або схожу фразу, знайте - це газлайтинг, ще одна форма психологічного тиску. Газлайтери змусять вас засумніватися у власних судженнях, спогадах і почутті реальності. Газлайтер також може спробувати переконати вас, що інші люди вважають вас психічно неврівноваженим.

"Моя колишня (колишній) був краще тебе".

Порівняння вас зі своїми колишніми партнерами-це ще одна спроба знизити самооцінку. Абьюзери можуть зневажливі порівнювати вашу зовнішність, інтелект, навички або особистість з іншими людьми.

Універсального рецепта що ж робити якщо ви зіткнулися з емоційним кривдником - немає. В першу чергу не слід вестися на провокації і зберігати тверезу розсудливість. По можливості заручіться підтримкою друзів або родичів. Відмінним рішенням буде звернутися до фахівця. І пам'ятайте, ні в якому разі не слід терпіти будь-які види насильства!