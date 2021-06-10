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Пора красивих ножек: как правильно делать антицеллюлитный массаж сухой щеткой

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - пора красивых ножек! Чтобы кожа выглядела гладкой и сияющей, стоит посвятить несколько минут вечером массажу сухой щеткой.

Как правильно его выполнять и какую пользу, кроме красоты, принесет массаж, рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда бьюти-экспертов.

Как разогнать лимфу и сделать массаж сухой щеткой:

  • Сделайте на месте 100 микропрыжков, затем приступайте к самому массажу.
  • Массаж необходимо делать на сухой коже, перед душем или ванной. 5-10 минут активного растирания будет достаточно.
  • После всех процедур кожу необходимо увлажнить. За счет эксфолиации кремы и масла лучше впитываются и проявляют свои увлажняющие и питательные функции гораздо лучше, чем без сухого брашинга.
  • После массажа попробуйте контрастный душ.

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Результат массажа сухой щеткой - гладкая кожа (фото: instagram.com/rafa_consentino)

Массаж сухой щеткой дает быстрый результат. При регулярном массаже кожа становится гладкой, подтянутой, уходит тяжесть в ногах, а целлюлит становится менее выраженным.

Щетки бывают разными на вид (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

От регулярного массажа сухой щеткой мы получаем:

⁃ Эксфолиацию и профилактику врастания волос. С щеткой пропадает необходимость в скрабах;

⁃ Отличный лимфодренаж и улучшение кровообращения. Следовательно, уменьшение проявлений целлюлита и избавление от отеков;

⁃ Тонизирование.

Напомним, Анита Луценко дала простые советы, как убрать ушки на ногах.

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