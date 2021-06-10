Пора красивих ножек: как правильно делать антицеллюлитный массаж сухой щеткой

Лето - пора красивых ножек! Чтобы кожа выглядела гладкой и сияющей, стоит посвятить несколько минут вечером массажу сухой щеткой.
Как правильно его выполнять и какую пользу, кроме красоты, принесет массаж, рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда бьюти-экспертов.
Как разогнать лимфу и сделать массаж сухой щеткой:
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Результат массажа сухой щеткой - гладкая кожа (фото: instagram.com/rafa_consentino)
Массаж сухой щеткой дает быстрый результат. При регулярном массаже кожа становится гладкой, подтянутой, уходит тяжесть в ногах, а целлюлит становится менее выраженным.
Щетки бывают разными на вид (фото: instagram.com/purebeauty.hub)
От регулярного массажа сухой щеткой мы получаем:
⁃ Эксфолиацию и профилактику врастания волос. С щеткой пропадает необходимость в скрабах;
⁃ Отличный лимфодренаж и улучшение кровообращения. Следовательно, уменьшение проявлений целлюлита и избавление от отеков;
⁃ Тонизирование.