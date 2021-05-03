Как убрать ушки на ногах: Анита Луценко дала простые, но эффективные советы

Жирок на ногах, который называют "ушками", не опасен не организма, в отличие от жира в животе. Это просто "погреб", в котором лежат запасы на черный день.

Об этом в своем Instagram написала фитнес-тренер Анита Луценко.

Многие мечтают от него избавиться, и это вполне реально, рассказала Анита, но для того, чтобы иметь стройные гладкие ноги, придется потрудиться.

Гладкие красивые ноги без жира (фото: pexels.com)

Как избавиться от ушек на ногах

1. "Балансируем питание: больше овощей, белка, ягод, каш, полезного жира, разнообразное питание. Меньше жаренного, сладкого, однообразия, сладких напитков и майонеза с маргарином.

2. Идем на массаж, если нет варикоза или звездочек. Хорошо делать общий или антицеллюлитный. Но без синяков. Делаем 5 сеансов и, если ничего не изменилось, меняем мастера. Второй пункт без первого эффекта не даст.

3. Скраб, самомассаж. Сами в душе обращаем на эту зону внимание в хорошем плане.

4. Самомассаж роллером. Будет больновато, по шкале 10 баллов (до 6 допускаем). Катам боковую, переднюю и заднюю поверхность бедер.

5. Тренируемся: силовые, пробежки, танцы, растяжки.

6. Никаких перееданий. Новые запасы в виде избытка еды и недостатка движения не подкидываем.

7. Отключаем режим наивности и ждем результатов не на завтра, а через 2 недели примерно! И они будут. Главное - не забыть сделать замеры и фото до", - посоветовала Анита.