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Посевной календарь на апрель 2021: когда запрещено сажать и сеять

Автор: Lite

Посевной календарь на апрель 2021 поможет сориентировать, в какие дни лучше высаживать те или иные растения согласно фазам Луны. Когда лучше выполнять подкормку или заниматься другими работами по огороду, а когда лучше дать отдохнуть и себе и саженцам.

Об этом сообщает "Главред".

Благоприятные посадочные дни в апреле 2021 года

картофель: 14, 18, 19, 25, 26; более благоприятные дни - 3, 4, 5, 8, 9, 28

огурцы: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19, 25, 26

томаты: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19

лук: 14, 18, 19, 25, 26; более благоприятные дни - 3, 4, 5, 8, 9, 28

чеснок: 14; более благоприятные дни - 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30

корнеплоды: 14; более благоприятные дни - 3, 4, 5, 8, 9, 28

баклажаны: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19

разная зелень: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19, 25, 26

капуста: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19, 25, 26

Благоприятные дни для посева и посадки цветов

однолетние цветы: 8, 9, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28

луковичные и клубневые цветы: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 26, 28, 29, 30

двулетние и многолетние цветы: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28

Когда нельзя сеять семена в апреле 2021 года

11, 12, 13 и 27 апреля.

Напомним, астрологи рассказали для каких знаков Зодиака апрель кардинально изменит жизнь.

Ранее астролог рассказала, что изменится в жизни Рыб в апреле.

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