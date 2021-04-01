Посівний календар на квітень 2021: коли заборонено садити і сіяти

Посівний календар на квітень 2021 допоможе зорієнтувати, в які дні краще висаджувати ті або інші рослини згідно з фазами Місяця. Коли краще виконувати підгодівлю або займатися іншими роботами по городу, а коли краще дати відпочити і собі і саджанцям.
Про це повідомляє "Главред".
картопля: 14, 18, 19, 25, 26; більш сприятливі дні - 3, 4, 5, 8, 9, 28
огірки: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19, 25, 26
томати: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19
цибуля: 14, 18, 19, 25, 26; більш сприятливі дні - 3, 4, 5, 8, 9, 28
часник: 14; більш сприятливі дні - 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30
коренеплоди: 14; більш сприятливі дні - 3, 4, 5, 8, 9, 28
баклажани: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19
різна зелень: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19, 25, 26
капуста: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19, 25, 26
однорічні квіти: 8, 9, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28
цибулинні і бульбові квіти: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 26, 28, 29, 30
дворічні і багаторічні квіти: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28
11, 12, 13 і 27 квітня
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