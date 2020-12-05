Последний коридор затмений в 2020 году: как привлечь удачу и изменить жизнь

В декабре 2020 мы переживем очень важное событие - последний коридор затмений в этом году. Собственно этот период уже наступил, поэтому нужно поспешить, чтобы привлечь свою удачу и изменить жизнь.
Астрологи называют коридором затмений временной промежуток между близкими друг к другу затмениями. После лунного (30 ноября) нас ждет солнечное затмение 14 декабря. Он будет происходить в знаке Стрельца, пишет slovofraza.
В этот период нас ждет много интересных и важных событий. И каждый из нас сможет поменять жизнь к лучшему, но есть риск, что все пойдет по неправильному пути. Очень важно в это время все контролировать и не допускать ошибок, которые могут стать роковыми.
Ранее астролог предупредила о важном астрологическом событии, которое ждет нас в день зимнего солнцестояния.
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