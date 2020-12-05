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Останній коридор затемнень у 2020 році: як привернути удачу і змінити життя

Автор: Світлана Мащенко

У грудні 2020 ми переживемо дуже важливу подію - останній коридор затемнень в цьому році. Власне цей період вже настав, тому потрібно поспішити, щоб привернути удачу і змінити життя.

Астрологи називають коридором затемнень часовий проміжок між близькими один до одного затемненнями. Після місячного (30 листопада) нас чекає сонячне затемнення 14 грудня. Воно відбуватиметься у знаку Стрільця, пише slovofraza.

В цей період нас чекає багато цікавих і важливих подій. І кожен з нас зможе змінити життя на краще, але є ризик, що все піде по неправильному шляху. Дуже важливо в цей час все контролювати і не допускати помилок, які можуть стати фатальними.

Що потрібно встигнути до 14 грудня

  • Попросіть пробачення у людей, яких ви образили тоді чи зараз. Адже невирішені розбіжності можуть зіпсувати навіть найміцніші союзи.
  • Позбавтеся від образ і вибачте своїм ворогам. Якщо вам хтось насолив, нехай це залишиться в минулому.
  • А от стосунки, що вичерпали себе варто завершити. І цей період відмінно підходить для такого рішення. Закінчивши "мертві" стосунки ви можете відкрити двері "правильній" людині, яка увійде у ваше життя і змінить його.
  • Встигніть вирішити до 14 грудня важливі проблеми на роботі і в бізнесі. Якщо не впораєтесь, настрій в новорічні свята може бути зіпсовано поганими думками.
  • Розрахуйтеся з боргами до кінця коридору затемнень. Якщо це не зробити, зростання проблем може посилитися.

Раніше астролог попередила про важливу астрологічну подію, яка чекає нас в день зимового сонцестояння.

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