Останній коридор затемнень у 2020 році: як привернути удачу і змінити життя

У грудні 2020 ми переживемо дуже важливу подію - останній коридор затемнень в цьому році. Власне цей період вже настав, тому потрібно поспішити, щоб привернути удачу і змінити життя.
Астрологи називають коридором затемнень часовий проміжок між близькими один до одного затемненнями. Після місячного (30 листопада) нас чекає сонячне затемнення 14 грудня. Воно відбуватиметься у знаку Стрільця, пише slovofraza.
В цей період нас чекає багато цікавих і важливих подій. І кожен з нас зможе змінити життя на краще, але є ризик, що все піде по неправильному шляху. Дуже важливо в цей час все контролювати і не допускати помилок, які можуть стати фатальними.
Раніше астролог попередила про важливу астрологічну подію, яка чекає нас в день зимового сонцестояння.
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